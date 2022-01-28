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Точка стационарного домашнего телефона, теряет свою актуальность и многие клиенты хотят отказаться полностью от неё. Любые услуги от Ростелекома, которые...
В современный век интернета мало кто покупает билеты в бумажном виде. Многие предпочитают делать это удалённо – это быстро, удобное,...
Когда конечный продукт выходит на реализацию, устанавливается срок годности. Законодательное регулирование происходит на основании ст. 472 ГК РФ и «узких»...
Интернет, интерактивное телевидение – это не весь список услуг, которые представляет крупнейшая телекоммуникационная компания «Ростелеком». В России она занимает лидирующее...
Долгожданный отпуск может сорваться. Даже если его грамотно спланировать ещё за полгода до наступления. Отмены поездок случаются довольно часто и...
Часто из-за недуга, отмены представления, при изменении жизненных обстоятельств, по иным причинам зрителю приходится возвращать билет, ранее купленный в театр....
Операторы сотовой связи уже давно перестали предоставлять потребителям только услуги мобильной связи. Сегодня это бренды, под которыми продаются товары, оказываются...
Часто исполнитель и заказчик желают расторгнуть ранее оформленный договор возмездного оказания услуг, но не знают о том, как это правильно...
Если поставщик оказывает услуги некачественно, потребитель имеет право написать претензию. Обращаться можно как к самому поставщику. Так и в надзорные...
Бывают ситуации, когда заказчик вынужден отказаться от услуг организации, с которой заключен договор. Причин для этого может быть множество, наиболее...
Перед запуском строительных работ каждый Застройщик обязан получить официальное разрешение. Поэтому на предварительном этапе проводятся инженерные изыскания и формирование пакета...
У популярного сотового оператора разветвлённая обслуживающая сеть. Каждый день обслуживается огромное количество людей. Следовательно, и жалобы на работу персонала или...
Статья 28 закона “О защите прав потребителей”: права потребителя при нарушении сроков выполнения работ
Ситуации, когда заключен договор на предоставление услуг, а исполнитель затягивает сроки, часто встречаются на практике. Расскажем, как нужно действовать в...
Электричество отключается по разным причинам. Чаще всего, это случается из-за технических неисправностей и соглашений сторон. Чтобы быстрее устранить неполадки, необходимо...
По статистике около 80% новостроек в Москве и Московской области сдаются с нарушением сроков. Дольщик может смириться с данной ситуацией...
Часто бывает так, что владелец квартиры приходит с работы домой, идёт в ванну, мечтает принять освежающий душ, а вместо горячей...
В статье 32 ФЗ «О защите прав потребителей» регламентируется право потребителей отказаться от ранее заключенного договора. Согласно статье 32 ЗоЗПП,...
Каждый гражданин буквально ежедневно становится потребителем. Это происходит после того, как он заказывает определенную услугу. Ею может стать поездка в...
При оказании услуг бывают ситуации, когда потребитель требует возврата денег за неоказанные или некачественно оказанные услуги. Когда возможно вернуть средства,...
Стабильная оплата коммунальных услуг гарантирует их бесперебойную подачу, своевременный ремонт коммуникаций и улучшение качества воды и тепла. Однако год от...
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