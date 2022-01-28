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Оказание услуг 28.01.2022 Как отказаться от услуг Ростелекома, отключение стационарного телефона, телевидения и интернета Точка стационарного домашнего телефона, теряет свою актуальность и многие клиенты хотят отказаться полностью от неё. Любые услуги от Ростелекома, которые...

Оказание услуг 28.01.2022 Как вернуть деньги за билет на поезд, купленный через интернет на сайте РЖД В современный век интернета мало кто покупает билеты в бумажном виде. Многие предпочитают делать это удалённо – это быстро, удобное,...

Защита прав потребителей 27.01.2022 Понятие срока годности товара Когда конечный продукт выходит на реализацию, устанавливается срок годности. Законодательное регулирование происходит на основании ст. 472 ГК РФ и «узких»...

Оказание услуг 26.01.2022 Как правильно составить и подать претензию и жалобу на Ростелеком Интернет, интерактивное телевидение – это не весь список услуг, которые представляет крупнейшая телекоммуникационная компания «Ростелеком». В России она занимает лидирующее...

Оказание услуг 24.01.2022 Как вернуть деньги за оплаченную туристическую путевку при отказе от тура Долгожданный отпуск может сорваться. Даже если его грамотно спланировать ещё за полгода до наступления. Отмены поездок случаются довольно часто и...

Оказание услуг 23.01.2022 Можно ли вернуть билеты купленные на концерт или в театр обратно в кассу Часто из-за недуга, отмены представления, при изменении жизненных обстоятельств, по иным причинам зрителю приходится возвращать билет, ранее купленный в театр....

Оказание услуг 21.01.2022 Куда писать претензию на Билайн и в какие контролирующие органы подавать жалобу Операторы сотовой связи уже давно перестали предоставлять потребителям только услуги мобильной связи. Сегодня это бренды, под которыми продаются товары, оказываются...

Оказание услуг 21.01.2022 Как правильно составить соглашение о досрочном расторжении договора на оказание услуг, образец Часто исполнитель и заказчик желают расторгнуть ранее оформленный договор возмездного оказания услуг, но не знают о том, как это правильно...

Оказание услуг 20.01.2022 Как правильно написать претензию на некачественное оказание услуг, образец Если поставщик оказывает услуги некачественно, потребитель имеет право написать претензию. Обращаться можно как к самому поставщику. Так и в надзорные...

Оказание услуг 20.01.2022 Как правильно написать письмо о расторжении договора на оказание услуг Бывают ситуации, когда заказчик вынужден отказаться от услуг организации, с которой заключен договор. Причин для этого может быть множество, наиболее...

Оказание услуг 20.01.2022 Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации Перед запуском строительных работ каждый Застройщик обязан получить официальное разрешение. Поэтому на предварительном этапе проводятся инженерные изыскания и формирование пакета...

Оказание услуг 19.01.2022 Куда написать претензию на МТС и в какие государственные органы подать жалобу У популярного сотового оператора разветвлённая обслуживающая сеть. Каждый день обслуживается огромное количество людей. Следовательно, и жалобы на работу персонала или...

Жилищное право 19.01.2022 Куда звонить при отключении электричества в доме, где узнать номера телефонов Электричество отключается по разным причинам. Чаще всего, это случается из-за технических неисправностей и соглашений сторон. Чтобы быстрее устранить неполадки, необходимо...

Защита прав потребителей 19.01.2022 Как взыскать неустойку с застройщика по договору долевого участия По статистике около 80% новостроек в Москве и Московской области сдаются с нарушением сроков. Дольщик может смириться с данной ситуацией...

Жилищное право 18.01.2022 Отключили воду без предупреждения, куда звонить, к кому обращаться, что делать Часто бывает так, что владелец квартиры приходит с работы домой, идёт в ванну, мечтает принять освежающий душ, а вместо горячей...

Защита прав потребителей 16.01.2022 Как законно вернуть деньги за неоказанные услуги При оказании услуг бывают ситуации, когда потребитель требует возврата денег за неоказанные или некачественно оказанные услуги. Когда возможно вернуть средства,...