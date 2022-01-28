Свежие публикации
Как отказаться от услуг Ростелекома, отключение стационарного телефона, телевидения и интернета
Оказание услуг
Как отказаться от услуг Ростелекома, отключение стационарного телефона, телевидения и интернета
Точка стационарного домашнего телефона, теряет свою актуальность и многие клиенты хотят отказаться полностью от неё. Любые услуги от Ростелекома, которые...
Как вернуть деньги за билет на поезд, купленный через интернет на сайте РЖД
Оказание услуг
Как вернуть деньги за билет на поезд, купленный через интернет на сайте РЖД
В современный век интернета мало кто покупает билеты в бумажном виде. Многие предпочитают делать это удалённо – это быстро, удобное,...
Понятие срока годности товара
Защита прав потребителей
Понятие срока годности товара
Когда конечный продукт выходит на реализацию, устанавливается срок годности. Законодательное регулирование происходит на основании ст. 472 ГК РФ и «узких»...
Как правильно составить и подать претензию и жалобу на Ростелеком
Оказание услуг
Как правильно составить и подать претензию и жалобу на Ростелеком
Интернет, интерактивное телевидение – это не весь список услуг, которые представляет крупнейшая телекоммуникационная компания «Ростелеком». В России она занимает лидирующее...
Как вернуть деньги за оплаченную туристическую путевку при отказе от тура
Оказание услуг
Как вернуть деньги за оплаченную туристическую путевку при отказе от тура
Долгожданный отпуск может сорваться. Даже если его грамотно спланировать ещё за полгода до наступления. Отмены поездок случаются довольно часто и...
Можно ли вернуть билеты купленные на концерт или в театр обратно в кассу
Оказание услуг
Можно ли вернуть билеты купленные на концерт или в театр обратно в кассу
Часто из-за недуга, отмены представления, при изменении жизненных обстоятельств, по иным причинам зрителю приходится возвращать билет, ранее купленный в театр....
Куда писать претензию на Билайн и в какие контролирующие органы подавать жалобу
Оказание услуг
Куда писать претензию на Билайн и в какие контролирующие органы подавать жалобу
Операторы сотовой связи уже давно перестали предоставлять потребителям только услуги мобильной связи. Сегодня это бренды, под которыми продаются товары, оказываются...
Как правильно составить соглашение о досрочном расторжении договора на оказание услуг, образец
Оказание услуг
Как правильно составить соглашение о досрочном расторжении договора на оказание услуг, образец
Часто исполнитель и заказчик желают расторгнуть ранее оформленный договор возмездного оказания услуг, но не знают о том, как это правильно...
Как правильно написать претензию на некачественное оказание услуг, образец
Оказание услуг
Как правильно написать претензию на некачественное оказание услуг, образец
Если поставщик оказывает услуги некачественно, потребитель имеет право написать претензию. Обращаться можно как к самому поставщику. Так и в надзорные...
Как правильно написать письмо о расторжении договора на оказание услуг
Оказание услуг
Как правильно написать письмо о расторжении договора на оказание услуг
Бывают ситуации, когда заказчик вынужден отказаться от услуг организации, с которой заключен договор. Причин для этого может быть множество, наиболее...
Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации
Оказание услуг
Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации
Перед запуском строительных работ каждый Застройщик обязан получить официальное разрешение. Поэтому на предварительном этапе проводятся инженерные изыскания и формирование пакета...
Куда написать претензию на МТС и в какие государственные органы подать жалобу
Оказание услуг
Куда написать претензию на МТС и в какие государственные органы подать жалобу
У популярного сотового оператора разветвлённая обслуживающая сеть. Каждый день обслуживается огромное количество людей. Следовательно, и жалобы на работу персонала или...
Статья 28 закона “О защите прав потребителей”: права потребителя при нарушении сроков выполнения работ
Защита прав потребителей
Статья 28 закона “О защите прав потребителей”: права потребителя при нарушении сроков выполнения работ
Ситуации, когда заключен договор на предоставление услуг, а исполнитель затягивает сроки, часто встречаются на практике. Расскажем, как нужно действовать в...
Куда звонить при отключении электричества в доме, где узнать номера телефонов
Жилищное право
Куда звонить при отключении электричества в доме, где узнать номера телефонов
Электричество отключается по разным причинам. Чаще всего, это случается из-за технических неисправностей и соглашений сторон. Чтобы быстрее устранить неполадки, необходимо...
Как взыскать неустойку с застройщика по договору долевого участия
Защита прав потребителей
Как взыскать неустойку с застройщика по договору долевого участия
По статистике около 80% новостроек в Москве и Московской области сдаются с нарушением сроков. Дольщик может смириться с данной ситуацией...
Отключили воду без предупреждения, куда звонить, к кому обращаться, что делать
Жилищное право
Отключили воду без предупреждения, куда звонить, к кому обращаться, что делать
Часто бывает так, что владелец квартиры приходит с работы домой, идёт в ванну, мечтает принять освежающий душ, а вместо горячей...
Статья 32 закона «О защите прав потребителей» – отказываемся от исполнения договора на услуги
Защита прав потребителей
Статья 32 закона «О защите прав потребителей» – отказываемся от исполнения договора на услуги
В статье 32 ФЗ «О защите прав потребителей» регламентируется право потребителей отказаться от ранее заключенного договора. Согласно статье 32 ЗоЗПП,...
Статья 29 закона “О защите прав потребителей”: права потребителя при некачественном оказании услуг
Защита прав потребителей
Статья 29 закона “О защите прав потребителей”: права потребителя при некачественном оказании услуг
Каждый гражданин буквально ежедневно становится потребителем. Это происходит после того, как он заказывает определенную услугу. Ею может стать поездка в...
Как законно вернуть деньги за неоказанные услуги
Защита прав потребителей
Как законно вернуть деньги за неоказанные услуги
При оказании услуг бывают ситуации, когда потребитель требует возврата денег за неоказанные или некачественно оказанные услуги. Когда возможно вернуть средства,...
Можно ли законно списать долги за коммунальные услуги и чем грозит большой долг
Жилищное право
Можно ли законно списать долги за коммунальные услуги и чем грозит большой долг
Стабильная оплата коммунальных услуг гарантирует их бесперебойную подачу, своевременный ремонт коммуникаций и улучшение качества воды и тепла. Однако год от...
Показать ещё
Популярные публикации
© 2022 Все права защищены. Бесплатная юридическая консультация онлайн в РФ от Uridich.ru - Юридич ру - Юридическая помощь: Закон о защите прав потребителей. Возврат товара.
Сайт о защите прав потребителей Adblock
detector